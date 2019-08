Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, très complices avec leur fils Ben

Le septième art est à nouveau mis à l'honneur en Nouvelle-Aquitaine. Du mardi 20 août au dimanche 25 août 2019, le Festival du film francophone d'Angoulême rendra hommage au cinéma luxembourgeois. Une occasion en or pour que Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, tous deux présents, prennent sous leur aile leur fil Ben. Mais le clan héritier de L'Homme à la tête de chou n'était pas seul à profiter des projections exceptionnelles de l'événement. Parmi les invités : François Hollande et Julie Gayet, Anne Hidalgo (maire de Paris), Xavier Bettel (Premier ministre du Luxembourg), Jacqueline Bisset (présidente du jury), Claire Borotra, Stéphane Batut, Judith Chemla, Roukiata Ouedraogo, Panayotis Pascot ou encore Hugo Becker, jeune talent récemment vu dans la série Osmosis.

En couple depuis 1991, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ont eu trois enfants ensemble. Ben, leur aîné, en 1997, Alice en 2002 et Jo en 2011. Une fratrie dont l'avenir est tout tracé au cinéma... selon la mère de famille, en tout cas ! "Ils décideront. Moi, je les vois tous acteurs, parce que j'aime ça, expliquait-elle sur le plateau de Quotidien en mars 2019. J'aime le fait que ma mère m'ait donné envie de faire ça. Je le reconnais aujourd'hui. Elle m'a décrit son métier l'air de rien, en me montrant des choses tellement incroyables, si bien que je n'avais qu'une envie, c'était de faire ça. Mais c'était fait de façon tellement subtile, que je n'ai jamais eu l'impression d'être poussée."

À seulement 22 ans, Ben Attal a largement fait ses premières armes au cinéma. Mais si on l'a aperçu dans plusieurs productions de son père – Ma femme est une actrice en 2001, Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants en 2004, Mon chien stupide en 2019 –, le jeune homme ne se destine pas forcément à suivre les pas de ses ancêtres médiatiques. Actuellement, il est étudiant au sein de la prestigieuse école Ferrandi, dans le 6e arrondissement de Paris, pour se préparer "aux métiers de la gastronomie et du management hôtelier".

Pourquoi Charlotte Gainsbourg refuse-t-elle de se marier ?

Parents de trois enfants, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal n'ont pas l'air extrêmement proches de la case mariage. Alors que le comédien a fait sa demande publiquement en 2013 en recevant les insignes de Chevalier de l'ordre national du mérite, il n'avait eu droit qu'à un vague sourire en guise de réponse. "Elle ne veut pas. Elle ne veut rien, détaillait-il sur le plateau de Salut les Terriens. Elle veut rester comme ça, elle ne veut rien changer". Ils resteront donc ensemble, pour le meilleur comme pour le pire... mais sans contrat, ni cérémonie !