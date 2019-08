François Hollande et Julie Gayet se déhanchent au rythme de l'Indie Fest

Les festivités ne s'arrêtent plus, cet été en Provence-Alpes-Côte d'Azur ! Alors que le festival de Ramatuelle vient de clôturer sa 35e édition avec un concert de Gérard Depardieu, c'est désormais l'Indie Fest qui fait vibrer la riviera française. Un événement qui tente sa chance pour la toute première fois, du 10 au 12 août 2019, et a reçu le concours de deux spectateurs de marque, qui s'y sont rendus main dans la main : François Hollande et Julie Gayet. Et c'est en véritable star que notre ancien président de la République a rejoint les lieux : d'abord accueilli avec sa compagne par Jean-Pierre Tuveri - le maire de Saint-Tropez - et sa femme Cecilia, l'homme politique a fini par prendre un bain de foule, acceptant chaleureusement de se prêter au jeu des selfies en compagnie du public.

Pendant trois jours, la Citadelle de Saint-Tropez met en avant "une programmation éclectique", exclusivement musicale, à base de salsa, de hip-hop ou encore d'électro-pop. C'est avec la présence sensationnelle de Yuri Buenaventura que l'Indie Fest a ouvert ses portes le 10 août, suivi de près par Pablo Fierro, PAPOOZ ou encore Laolu. Ce lundi 12 août, il faudra hélas faire ses adieux aux chaudes rythmiques du listing musical. Le Montpelliérain Kazy Lambist, la Britannique Iamddb et le canadien BLOND:ISH donneront aux spectateurs leur derniers élans de fougue.

Les vacances tricolores de François Hollande et Julie Gayet

Julie Gayet et François Hollande prennent donc enfin le soleil. Avant de venir se déhancher à Saint-Tropez, la comédienne a fait un petit tour de France pour assurer la promotion du dernier film dans lequel elle joue - C'est quoi cette mamie ? de Gabriel Julien-Laferrière, en salles depuis le 7 août - puis a fini par se rendre dans les terres de sa moitié. En Corrèze, si chère au coeur de François Hollande, Julie Gayet s'est autorisé une petit pause agricole en nourrissant les veaux de Laubazine, près de Cambuses. Deux salles, deux ambiances...