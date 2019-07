François Hollande et Julie Gayet : Selfie lors d'une soirée en amoureux !

D'ordinaire très discrets sur leur vie privée, Julie Gayet et François Hollande ne publient quasiment jamais rien de leur intimité sur les réseaux sociaux. L'ancien président et l'actrice ne sont d'ailleurs que rarement présents à deux lors d'événements publics. Le dimanche 28 juillet 2019, Julie Gayet n'a pu résister à l'envie de prendre un selfie avec son compagnon, alors qu'ils assistaient au festival Jazz in Marciac, dans le Gers.

Conquis par la prestation de la merveilleuse chanteuse Kimberose et son groupe, Julie Gayet et François Hollande sont apparus très élégants et estivaux sur Instagram. L'actrice de 47 ans semble porter une robe d'été à motifs. L'homme politique a préféré faire dans la sobriété, chemise blanche entrouverte et une veste de costume bleue. "Quelle voix ! What a voice !", s'est réjouie la mère de famille en story. De doux instants en amoureux.