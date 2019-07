Julie Gayet pimpante en robe rouge : la compagne de François Hollande se lâche

Julie Gayet était l'un des talents de la 5e édition Les Vendanges du 7ème Art : Festival International du Film en Médoc. Le 10 juillet 2019, l'actrice de 47 ans est apparue rayonnante dans une robe rouge drapée au Château Grand Puy Ducasse à Pauillac.

Avec ce titre de "talent", la compagne de François Hollande prouve encore une fois que son statut d'actrice et de réalisatrice est reconnu dans le monde du cinéma. Elle a d'ailleurs eu la chance de pouvoir donner son point de vue sur la place des femmes dans le cinéma à l'occasion du rendez-vous Regards Croisés dans le débat : Julie Gayet - Femmes & Cinéma.

Julie Gayet a profité de cette venue en Gironde pour visiter le prestigieux Château Grand-Puy Ducasse, grand cru classé qui a la particularité d'avoir une femme maître de chais, Cécile Barnier, à la tête des précieuses cuvées. La compagne de François Hollande était heureuse et étonnée de voir une femme à la tête des caves du château et s'est également lâchée lors de cette journée en sautant allègrement. Ces sauts ont servi à réaliser une photo en 3D et en mouvement avec un système regroupant une vingtaine d'appareils photos se déclenchant en même temps.

Un festival de talents

Ce festival dédié à l'art cinématographique et littéraire s'est déroulé du 9 au 13 juillet 2019 a pour but de rendre la culture cinématographique accessible à tous. Au programme, une vingtaine de films en avant-premières concourant aux prix de la " compétition internationale " et " jeune public " décerné par les jurys. Pour cette édition le président du jury était le politicien et écrivain français Azouz Begag.

Mais ce n'est pas tout. Ce festival offre aussi la possibilité de rencontrer des personnalités du cinéma et de la littérature avec des projections en plein air, des séances de films et lors de Master classes et de débats (Regards Croisés) gratuits avec de grandes personnalités du 7ème Art.

D'autres célébrités étaient présentes en tant que talents du cinéma comme Manu Payet, Michel Hazanavicius, François-Xavier Demaison, Melanie Doutey, Elsa Zylberstein , Christophe Lambert ou encore Yvan Attal. Jean Dujardin était le parrain de cette 5e édition. Entre deux projections, l'acteur français en a même profité pour faire quelques photos avec des agents de la police municipale. Comme quoi, la personnalité préférée des français 2019 est toujours très accessible !