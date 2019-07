Julie Gayet a "protégé" François Hollande : "Notre intimité nous appartient"

Dans une nouvelle interview accordée au Journal du Dimanche ce 28 juillet 2019, Julie Gayet est revenue sur les débuts de son histoire d'amour avec François Hollande, entamée au début de son mandat de président de la République. L'occasion pour l'actrice de 47 ans de revenir sur son choix de rester discrète, bien loin du statut de première dame.

"Je suis convaincue que c'était le bon choix. Je n'avais pas envie d'un effet d'annonce. Je n'étais ni à l'écart, ni à l'ombre, mais à ma place de comédienne, de productrice, a-t-elle confié à nos confrères. Notre intimité se déroule derrière notre porte et nous appartient. Mes prises de parole n'étaient alors plus neutres. Tout ce que je disais pouvait être modifié et amplifié. On a déformé mes propos à plusieurs reprises. Je n'ai jamais parlé à la place de qui que ce soit."

L'actrice, actuellement à l'affiche de la comédie C'est quoi cette mamie ?!, explique avoir avant tout agi dans l'intérêt de son compagnon : "Je ne souhaitais pas me protéger, mais je souhaitais le protéger lui. Je pense que je n'intéressais pas grand-monde, mais on pouvait l'attaquer, lui, à travers moi, a-t-elle affirmé. Je ne voulais pas qu'on se serve de moi, comme d'une arme qu'on aurait pu retourner contre lui." Même après que François Hollande a quitté l'Élysée et remis ses fonctions de président à son successeur Emmanuel Macron en 2017, Julie Gayet a mis du temps a reprendre ses aises avec les médias : "J'ai eu du mal à reprendre la parole, doucement, après."

Un nouveau nid d'amour à Paris

Tout semble aller pour le mieux pour le couple puisqu'il a récemment investi dans une petite maison à Paris, dans le XIVe arrondissement. Selon les informations de l'Obs publiées le 4 juillet dernier, le retraité politique de 64 ans et sa compagne ont craqué pour une maison "à deux pas" du parc Montsouris, dans "une petite rue discrète difficile d'accès". Après plusieurs semaines de travaux de rénovation, ils devraient s'y installer à la rentrée.