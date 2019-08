Julie Gayet et François Hollande : tendre moment de partage en Corrèze

C'est les vacances pour tout le monde ! Mais si cet été 2019, la destination favorite des français est la Grèce, Julie Gayet et François Hollande ont décidé de ne pas céder à l'effet de mode. Loin de l'Acropole, des salades fraîches et des shots de Ouzo, le couple s'est lancé dans un sympathique tour de France que l'actrice documente régulièrement sur les réseaux sociaux. Après une virée en amoureux dans le Gers, c'est donc sur les terres de son compagnon que la productrice s'éclate, très exactement à Laubazine, près des Cambuses en Corrèze - la région si chère au coeur de notre ancien président, comme vous le savez sans doute.

Julie Gayet vient de prouver qu'elle n'avait rien à envier aux candidats qui, chaque année, font vibrer les téléspectateurs de M6 devant L'amour est dans le pré. Ce lundi 5 août 2019, la compagne de François Hollande s'est rendue aux étables du coin pour nourrir le bétail local : un moment extrêmement attendrissant et "émouvant", comme elle l'a précisé sur son compte Instagram entourée de veau. On l'aperçoit sur une photographie, vêtue d'un blanc immaculé et biberon à la main, transmettre aux animaux veinards leur breuvage du jour.