Chantal Ladesou : L'adorable surnom que son petit-fils lui donne

Après le succès de C'est quoi cette famille ?, sorti en 2016, place à un second volet : C'est quoi cette mamie ? Cette fois la populaire Chantal Ladesou tient le premier rôle et incarne Aurore, une grand-mère déjantée qui se retrouve contre sa volonté à garder tous ses petits-enfants l'été. L'occasion de demander à la star de se plier au format VNR et de lui poser quelques questions sur la vieillesse...

A 71 ans, Chantal Ladesou a deux petits-enfants : Georges, né en avril 2016 et Gabrielle, née en mai 2018. Il s'agit des enfants de sa fille, la comédienne Clémence Ansault et de son mari Antoine Van Den Broek d'Obrenan. Alors que, dans le film, son personnage ne supporte pas d'être appelée mamie "car ça colle des rides", dans la vie la star est loin d'être VNR avec ça. "Je voulais pas être appelée mamie mais au final c'est très mignon mamie. Mamie confiture ou mamie ceci. Moi je suis une mamie un peu classique. J'adore faire des gâteaux... ratés ! Trop cuits ou pas assez. Mais ils sont très bons (...) Mon petit-fils, à peine il savait parler, qu'il m'a appelée 'Mam' alors on gardé 'Mam'", nous a-t-elle confié. Ce dernier est toutefois encore trop jeune pour utiliser le même surnom un peu vache que lui donne sa fille...

L'histoire de C'est quoi cette mamie ? : "Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et soeurs doit quitter le grand appart' avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l'été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais l'excentrique Mamie Aurore n'est pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils... Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C'est le début d'une nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce... Ils vont lui mener la vie dure !"