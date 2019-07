Alice Taglioni et Laurent Delahousse : Rare photo de leur fille Swann

Alors que la canicule s'est installée sur toute la France, chacun fait comme il peut pour échapper à la chaleur quelques instants. Mardi 23 juillet 2019, Alice Taglioni,Laurent Delahousse et leur fille Swann ont prouvé qu'ils avaient trouvé la solution idéale. Sur une rare photo publiée sur Instagram par l'actrice, on voit la petite famille poser devant un somptueux coucher de soleil, profitant du frais de la campagne.

Les maisons de pierres, les volets bleu pastel et les oliviers présents sur cette jolie photographie nous indiquent que Laurent Delahousse et Alice Taglioni profitent de douces vacances dans le Sud de la France. Le présentateur télé, chemise bleue, porte sa fillette aux tresses blondes sur ses épaules, admirant ce beau paysage. Un cliché qui sent bon les vacances et qui a beaucoup plu aux 67 000 abonnés Instagram de l'actrice. En section commentaires, ils soulignent unanimement la beauté de cette photo, qui montre si bien la grande complicité entre Laurent Delahousse et sa fille.