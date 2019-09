Victoria Bedos enceinte, Frédéric Beigbeder avec sa fille, pour une première

Cinéma et littérature s'entremêlent souvent, l'un s'inspirant souvent de l'autre, mais jamais un festival alliant les deux arts n'avait été créé. C'est maintenant chose faite et ce nouvel événement baptisé Festival CinéRoman de Nice se déroulera du 23 au 26 octobre 2019. Il est orchestré par Nathalie et Daniel Benoin, mais également Carole Chrétiennot et le réalisateur Christophe Barratier (Les Choristes), les organisateurs de l'événement regroupés au sein de l'association Festival CinéRoman.

Un peu plus d'un mois avant le lancement, une grande soirée a été organisée à La Closeraie des Lilas, à Paris, le lundi 16 septembre. De nombreuses personnalités du septième art et de la littérature ont fait le déplacement. Parmi elles, Victoria Bedos, la fille de 35 ans de Guy Bedos. L'occasion de voir que celle qui a coécrit le carton du box-office La Famille Bélier est une future maman rayonnante. L'écrivaine et scénariste, en couple avec le cofondateur du bar parisien 1999 Romain Battisti, avait révélé sa grossesse en août dernier, alors qu'elle se trouvait en Corse pour rendre visite à son père.

La soirée organisée à La Closeraie des Lilas a également attiré Frédéric Beigbeder, électron libre qui navigue aisément entre cinéma et littérature. Le meilleur exemple, son film L'amour dure trois ans sorti en 2012 et adapté de propre son roman éponyme. L'écrivain et réalisateur de 53 ans était accompagné de sa fille aînée Chloé (20 ans) qui avait justement joué dans le film. Chloé est née de l'histoire d'amour entre Frédéric Beigbeder et la comédienne et romancière Delphine Valette. Elle a une petite soeur, Oona, née en 2015 du mariage de son papa avec le mannequin Lara Micheli. Le couple a accueilli son deuxième enfant en 2018.

La soirée pour le Festival CinéRoman a également attiré François-Xavier Demaison, accompagné de sa femme Anaïs Tihay. Le couple n'était que de passage puisque le comédien et humoriste de 45 ans était attendu peu de temps après à la 5e édition des Trophées du bien-être où il s'est vu remettre le Trophée nutrition.

Pierre Arditi et son épouse Évelyne Bouix, Danièle Thompson, l'agent artistique François Samuelson, François Berleand et sa femme Alexia, la productrice Sylvie Pialat (Thalasso avec Gérard Depardieu et Michel Houellebecq), Myriam Boyer (la maman de Clovis Cornillac) ainsi que la romancière Tatiana de Rosnay ont également tous participé à la soirée.

Nice-Matin rapporte que la présence de Julie Gayet au Festival CinéRoman a été annoncée. La comédienne de 47 ans et compagne de François Hollande prépare l'adaptation du roman de Catherine Poulain, Le Grand Marin.