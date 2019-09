Anny Duperey et Bernard Le Coq réunis pour une grande soirée, avec un imprévu

Depuis cinq ans, Jean-Paul Belmondo est le parrain des Trophées du bien-être, un événement que le célèbre acteur de 86 ans a malheureusement manqué pour sa nouvelle édition, organisée le 16 septembre 2019 à la Gaîté-Montparnasse, à Paris.

Victime d'une mauvaise chute quelques heures plus tôt, le parrain historique n'a pas pu être présent. Une absence de dernière minute annoncée dès le début de la soirée par le directeur du théâtre. Fort heureusement, cette chute a été sans gravité et la soirée des Trophées du bien-être a malgré tout pu se dérouler, en présence de sa marraine, l'actrice Nathalie Baye.

Au cours de cet événement, Anny Duperey s'est vu remettre un trophée pour le soutien de l'association SOS Villages d'enfants, qui accueille les enfants en détresse. La comédienne de 72 ans, lumineuse comme à son habitude dans un ensemble coloré, a pu célébrer cette belle reconnaissance avec une personne qu'elle connaît très bien : Bernard Le Coq. Durant de longues années, les deux acteurs se sont donné la réplique dans la fameuse série Une famille formidable diffusée sur TF1. Elle a tiré sa révérence en 2018 après 15 saisons et 56 épisodes. C'est en tout cas avec beaucoup de plaisir qu'Anny Duperey et Bernard Le Coq se sont retrouvés aux Trophées du bien-être.

Tout comme Anny Duperey, François-Xavier Demaison n'est pas reparti les mains vides de la soirée puisque l'acteur et humoriste de 45 ans a reçu le Trophée nutrition. Il était accompagné de sa ravissante épouse Anaïs Tihay, qu'il a épousée en juin dernier.

Malgré l'absence de Jean-Paul Belmondo, de nombreuses personnalités ont répondu présentes à l'instar de l'acteur Gérard Darmon, de la chanteuse Nicoletta, qui était accompagnée de son mari Jean-Christophe Molinier, du journaliste et animateur de Sept à huit (TF1) Harry Roselmack, de l'acteur et humoriste Titoff, du grand chef Thierry Marx ou encore du prince Charles et de la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles (duc et duchesse de Castro) et de leurs filles Maria Carolina et Maria Chiara.