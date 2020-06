Victoria et Nicolas Bedos : Hommage puissant à leur père pendant les obsèques

Il y a forcément eu beaucoup de larmes lors des obsèques de Guy Bedos célébrées dans l'après-midi du jeudi 4 juin 2020 en l'église Saint-Germain-des-Près, en plein coeur de Paris. Pour l'occasion, le lieu de culte avait été déconfiné pour permettre aux nombreuses personnalités qui souhaitaient rendre un dernier hommage à l'humoriste et comédien décédé à l'âge de 85 ans de pouvoir le faire.

Lorsqu'il avait annoncé la cérémonie - alors même que son père n'aimait pas les églises -, Nicolas Bedos avait annoncé que l'hommage serait joyeux. "On va te faire des violons, du mélodrame a cappella : faut pas mégoter son chagrin à la sortie d'un comédien. Faut se lâcher sur les bravos", avait fait savoir le réalisateur et acteur de 41 ans dans une lettre lue le 1er juin par Augustin Trapenard sur France Inter.

Guy Bedos a eu le droit à son lot d'applaudissements, à l'arrivée puis à la sortie de son cercueil. L'humoriste et comédien décédé le 28 mai dernier des suites d'une longue maladie a également eu le droit à un hommage puissant de ses deux enfants. Solides durant les obsèques, Nicolas et Victoria (36 ans) se sont rassemblés dans le coeur de l'église de Saint-Germain-des-Près pour reprendre un texte que leur père aimait tant, La vie est une comédienne italienne. Nicolas au piano et Victoria devant le micro, le tenant très fort de ses deux mains, et lançant : "La vie est une comédie italienne, tu ris, tu pleures, tu meurs, en piste les artistes, c'est notre rôle d'être drôles." Victoria "y a jeté pendant plusieurs minutes une rage en éclairs pour dire adieu à son père. Devant cet appel à la résistance - mourir, c'est vivre - l'assistance était de nouveau saisie", commente Le Parisien.

Une fois la cérémonie terminée, Nicolas et Victoria Bedos ont soutenu leur maman, Joëlle Bercot, jusqu'à la sortie et sont allés saluer la foule amassée devant l'église pour une nouvelle communion joyeuse.