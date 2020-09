Victoria Bedos maman : elle partage de rares photos de sa fille et soutient son frère

À 37 ans, Victoria Bedos savoure son plus beau rôle : celui de maman. L'actrice de Vicky et scénariste de l'immense succès populaire La Famille Bélier a accueilli une petite fille dans sa vie en novembre 2019. Une adorable Zelda qu'elle a immortalisée en photos.

C'est sur son compte Instagram, à la fin du mois d'août, que Victoria Bedos a régalé ses plus de 8 000 followers avec un petit diapo de sa fille. "Zelda 9 mois", a-t-elle sobrement commenté sa publication avec un émoji coeur. Un poste partagé depuis Calvi, en Corse. Il faut dire que le clan Bedos connaît bien l'île de Beauté puisque le regretté Guy Bedos y a longtemps vécu une partie de l'année et y est désormais enterré. Sur les photos, on peut découvrir une très jolie petite fille aux grands yeux bleus et au sourire adorable. On imagine aisément que le bébé compense, un peu, le chagrin qui s'est installé dans le coeur de Victoria Bedos depuis qu'elle a dit au revoir à son papa. Une absence dont elle lui tient rigueur...

Victoria Bedos profite donc pleinement de sa nouvelle vie de maman, mais nul doute qu'elle est aidée au quotidien par son amoureux, l'entrepreneur Romain Battesti. Une très discrète histoire d'amour sur laquelle elle continue de garder le mystère...

Victoria Bedos, qui a aussi collaboré au scénario du film Normandie nue, a toutefois pris la parole pour... soutenir son frère Nicolas Bedos. Sur son compte Instagram, elle a ainsi partagé le très clivant texte écrit par le réalisateur de La Belle Époque qui encourage les gens à stopper les gestes barrières, notamment le port du masque, en pleine crise sanitaire. Un texte critiqué par des stars et des anonymes alors que la France ne va pas tarder à atteindre les 500 000 cas officiels. "Merci mon frère", a commenté Victoria Bedos en légende du fameux pavé dans la mare jeté par son frère...