Covid-19 : Nicolas Bedos appelle à "tomber malade" et devient la risée du web

Nicolas Bedos semble avoir très envie de se reconfiner. C'est sans aucun doute ce qu'il se passera si l'on suit tous ses recommandations à la lettre. Dans un long texte publié sur Instagram, le réalisateur a supplié ses fans d'arrêter les masques, les gestes barrières et la distanciation sociale. "Bon, allez, soyons francs : Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. Excepté face à vos parents très fragiles (quand ils le souhaitent, ce qui n'était pas le cas de mon père, meurtri à mort d'être privé de notre amour)", commence-t-il sur Instagram, faisant référence à la mort de son papa, Guy Bedos, en mai dernier, à l'âge de 85 ans.

Ainsi, Nicolas Bedos invite les Français à se transformer en clusters. "Vivez à fond, tombez malades, allez aux restaurants, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre, quitte à mourir (nos aînés ont besoin de votre tendresse davantage que de nos précautions)", énumère le comédien de 41 ans.

Un texte jugé "égoïste" et "irresponsable"

"On arrête d'arrêter. On vit. On aime. On a de la fièvre. On avance. On se retire de la zone grise. Ce n'est pas la couleur de nos coeurs. En ce monde de pisse-froid, de tweets mélodramatiques et de donneurs de leçons, ce texte sera couvert d'affronts, mais peu m'importe : mes aînés vous le diront : Vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons, la vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons", développe enfin Nicolas Bedos, qui semble ignorer complètement le fait que le virus n'épargne personne. En témoignent ces deux enfants tout juste placés en réanimation à Bordeaux à cause du Covid-19.

Si son message a été repartagé par Laurent Ruquier, il est jugé "stupide", "égoïste" et "irresponsable" par une grande majorité d'internautes. "C'est OSS117 qui est censé être un gros con irresponsable, pas le réalisateur du film", "Nicolas Bedos parle déjà comme un boomer", "Nicolas Bedos est un énorme tocard, chapitre 3749", "J'imagine que les soignants morts de la Covid en tentant de maintenir en vie d'autres malades infectés auraient eux aussi, aimer continuer à goûter leurs vies", peut-on lire, parmi les réactions sur les réseaux sociaux.

Ce texte décrié tombe alors que les mesures prises pour endiguer la crise sanitaire se durcissent, avec la perspective menaçante d'un reconfinement. Hier, Olivier Véran a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes ou encore la fermeture des bars à partir de 22h. Il a une nouvelle fois appelé les entreprises à favoriser le télétravail.