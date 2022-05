Virginie Efira et Niels Schneider en couple : leurs apparitions les plus glamour en photos

Ce mardi 17 mai 2022, après deux années chamboulées pas la crise sanitaire, le Festival de Cannes fait son grand retour pour sa 75e édition, à son rythme traditionnel. Clap d'ouverture du festival de la grande messe du cinéma avec une maîtresse de cérémonie de choix en la personne de Virginie Efira. L'actrice belge de 45 ans a déjà évoqué la tenue qu'elle portera pour cette grande occasion, une robe Saint Laurent. "C'est structuré, pas de froufous, a-t-elle affirmé au JDD. C'est très français, même si le créateur est belge. Anthony Vaccarrello et moi, nous étions d'ailleurs dans la même école à Bruxelles." Si le choix de la tenue est réglé, reste à savoir si la superbe comédienne de Benedetta sera oui ou non au bras de son compagnon Niels Schneider. Ensemble, le couple a plus d'une fois foulé les marches de Cannes, mais aussi d'autres tapis rouge. Retour sur leurs apparitions glamour.

En 2019, Virginie Efira assure la montée des marches de Sybil. Et elle peut compter sur son "sauveur" Niels Schneider alors que ses chaussures à lacets ne cessent de se défaire. "Apparemment s'asseoir sur les marches cannoises est un petit évènement. Ça a créé une agitation parmi les photographes jusqu'à ce que Niels arrive tel un sauveur pour m'aider", a-t-elle fait savoir à nos confrères du JDD. Le couple glamour capte l'attention des photographes et l'accident des lacets est très vite oublié. Sa robe noire à sequins Giorgio Armani Privé et sa complicité avec son compagnon font le reste.

Un couple hors normes

Si l'an dernier, c'est seule que l'actrice a foulé les marches de Cannes pour le sulfureux Benedetta de Paul Verhoeven, dans une robe Dior, en 2019, le couple s'était une nouvelle fois fait remarqué pour la montée des marches de Hors normes. Virginie Efira et Niels Schneider ont brillé dans des costumes assortis. Le comédien de 34 ans était également aux côtés de cette dernière pour les César en 2019 puis en 2022. Cette année, pour défendre sa place dans la catégorie Meilleure Actrice pour Benedetta, c'est dans une robe longue Dior noire, au décolleté rond, et mis en valeur par un étincelant collier crocodile signé Cartier que la star a fait sensation. À ses côtés, Niels Schneider n'était pas en reste.