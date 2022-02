César 2022 : Virginie Efira et Niels Schneider si chics et complices, le couple rayonne

Qui mieux que Niels Schneider pour comprendre ce que traverse Virginie Efira ? En 2017, le comédien passait lui aussi par là en remportant le César du Meilleur espoir masculin pour Diamant noir avant d'être nommé de nouveau dans une catégorie l'année dernière, celle du meilleur acteur dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, avec Camélia Jordana. S'il n'a pas obtenu le Graal ce jour là, sa compagne aura peut-être cette chance au cours de la soirée.

C'est en 2017 sur le tournage du film Un amour impossible que Virginie Efira et Niels Schneider sont tombés amoureux. S'ils jouent un couple que la vie éloigne dans la fiction, force est de constater que dans la vraie vie, rien n'est venu entraver leur parcours. Quatre ans plus tard, les deux comédiens avancent toujours main dans la main, présents l'un pour l'autre dans les moments les plus cruciaux de leurs carrières. Si aujourd'hui, lui est là pour sa belle, dans quelque temps ce sera au tour de Virginie Efira d'épauler son homme. Niels Schneider a en effet hérité du douloureux rôle qu'avait décroché Gaspard Ulliel dans la série Tikkoun, celui d'Arnaud Mimran. Un challenge pour lequel il aura besoin de tout son soutien.