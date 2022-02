Mort de Gaspard Ulliel : le nom de son remplaçant dans Tikkoun révélé, des conditions à respecter...

Gaspard Ulliel est mort le 19 janvier après un terrible accident de ski survenu en Savoie. Depuis, sa famille, ses amis et le monde du cinéma essayent de surmonter ce deuil soudain et si injuste. On a d'ailleurs pu voir défiler un parterre de stars lors de ses obsèques, pour lui rendre hommage. Désormais, l'heure est venue de relancer les projets sur lesquels il travaillait avant son décès.

C'est le cas notamment de la série Tikkoun, pour Canal +, une adaptation télé du livre D'argent et de sang signé Fabrice Arfi, journaliste chez Médiapart. Le tournage avait été interrompu après la mort de Gaspard Ulliel mais la production, qui a engagé des frais, a depuis trouvé un remplaçant affirme le magazine Closer. En effet, ce serait donc Niels Schneider qui a été choisi pour lui succéder. Le comédien, qui avait donné la réplique à son défunt confrère dans le film Un peuple et son roi (sorti en 2017), n'était toutefois pas le seul sur les rangs puisque ses camarades Pierre Niney et Benjamin Voisin auraient été aussi contactés par la production de la série.

Avant de pouvoir reprendre le chemin du plateau de tournage, la production de Tikkoun a toutefois été contrainte de respecter quelques règles. Selon le magazine, le choix de Niels Schneider a nécessité "l'accord de trois parties" A savoir : "le diffuseur, Canal+, le réalisateur, Xavier Giannoli, puis celui de Vincent Lindon, deuxième premier rôle de la série toujours bouleversé par la disparition de son collègue." Fin janvier, le même magazine évoquait déjà le tournage en suspens de cette série. L'acteur avait encore 84 jours de tournage et devait reprendre le chemin des plateaux lundi 31 janvier, pouvait-on alors lire. "L'équipe, très choquée, ne sait pas encore quel acteur lui succédera", ajoutait Closer. C'est désormais un problème réglé et le tournage de Tikkoun devrait reprendre "dans les prochaines semaines".

Gaspard Ulliel, qui aura droit à un bel hommage lors de la prochaine cérémonie des César, avait d'autres projets sous le bras. En effet, les téléspectateurs pourront le voir en mars prochain sur Disney + dans la série Moon Knight.