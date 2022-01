Obsèques de Gaspard Ulliel : Léa Seydoux, Louis Garrel, Catherine Deneuve... Tous unis dans le deuil

Un peu plus d'une semaine après le drame, l'heure est venue de dire adieu à Gaspard Ulliel. Comme annoncé par son agent il y a quelques jours, les obsèques du comédien se tiennent ce jeudi 27 janvier 2022 à Paris, à l'église Saint-Eustache. Encore bouleversées par cette disparition prématurée, des suites d'un accident de ski, à seulement 37 ans, nombre de personnalités sont venues lui rendre hommage...

Sont apparus lors de leur arrivée devant l'édifice religieux Catherine Deneuve, Jérémie Renier, Mélanie Thierry et son compagnon Raphaël, Louis Garrel (un des amis proches de Gaspard Ulliel), Léa Seydoux, Niels Schneider, Alice Taglioni, Thierry Frémaux (délégué général du festival de Cannes), Alex Lutz, Nathalie Baye, Amira Casar, Manu Payet... Figure du cinéma plutôt discrète, Audrey Tautou est réapparue, non loin d'Isabelle Huppert, Vincent Lindon ou encore Anna Mouglalis. C'est accompagné des applaudissements des Parisiens, venus nombreux devant l'église, que le cercueil noir du comédien a ensuite fait son entrée dans l'édifice.

Un peu plus tard ce jeudi, le domaine skiable de La Rosière, théâtre du drame, rendra lui aussi hommage à Gaspard Ulliel. "A 15h58, qui était l'heure de son accident le 18 janvier, nous arrêterons symboliquement les remontées mécaniques pendant une minute en hommage à lui, à sa famille et à ses proches", a annoncé Jean Régaldo, directeur du domaine skiable de La Rosière, comme l'a rapporté France Bleu.

Un film et des séries à venir, malgré tout

Pour rappel, Gaspard Ulliel est décédé des suites d'un accident de ski survenu le 18 janvier, alors qu'il était sur le domaine de la Rosière, dans le massif de la Haute Tarentaise. Citée par l'AFP, la procureure d'Albertville, Anne Gaches, a précisé que l'acteur était "entré en collision avec un autre skieur (...) alors qu'il venait de bifurquer vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre ses amis qui se trouvaient" sur une autre piste du domaine. Elle a confirmé qu'il ne portait pas de casque au moment de l'accident, même si, selon elle, "cela n'aurait pas nécessairement changé les choses".

A l'arrivée des secours, Gaspard Ulliel était immobile, inconscient dans la neige, et "l'autre skieur était indemne". Transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble, le comédien est finalement décédé quelques heures plus tard. L'annonce de sa mort le lendemain, le 19 janvier, a provoqué une vive émotion allant bien au-delà de sa famille du cinéma.

L'acteur était connu du grand public pour des films comme Un long dimanche de fiançailles (2004) de Jean-Pierre Jeunet, Saint Laurent (2014) de Bertrand Bonello et Juste la fin du monde (2016) de Xavier Dolan, qui lui avait valu le César du meilleur acteur en 2017. Il menait une carrière en France mais aussi à l'international et sera à l'affiche de la série Marvel Moon Knight, diffusée dès le 30 mars sur Disney+. Il était récemment en tournage pour une série de Xavier Giannoli attendue sur Canal+, a rapporté son agent à l'AFP, et avait fini de tourner Plus que jamais, aux côtés de Vicky Krieps et Liv Ullmann.