"Ça skiait fort... et ça a tapé fort" : Mort de Gaspard Ulliel, de nouveaux détails révélés

Une onde de choc. Quelques heures après l'annonce de l'hospitalisation de Gaspard Ulliel, retrouvé inconscient et victime d'un grave traumatisme crânien sur une piste du domaine de La Rosière (Savoie), son agent révélait sa mort par un bref communiqué à l'AFP. Alors que de premiers détails ont été dévoilés après le drame, on en apprend un peu plus sur les circonstances de son décès.

Lors d'une prise de parole publique, la procureure d'Albertville, Anne Gaches, a précisé que Gaspard Ulliel était "entré en collision avec un autre skieur (...) alors qu'il venait de bifurquer vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre ses amis qui se trouvaient sur une autre piste", relate le site du Dauphiné. L'accident avec un autre skieur, qui est lui indemne et doit être entendu par la police, s'est produit précisément le mardi 18 janvier à 15H58 à l'intersection entre deux pistes bleues, la Tétras et la Gélinotte. Gaspard Ulliel ne portait malheureusement pas de casque de protection lors de sa journée sur les pistes. Les conditions climatiques étaient pourtant excellentes.

Des témoins de l'accident ont pris la parole dans les pages du journal Libération, tous sous le choc. "La visibilité était parfaite, la piste large et presque plate à cet endroit, la neige était bonne, il n'y avait pas beaucoup de skieurs : l'endroit n'est pas dangereux, il n'a vraiment pas eu de chance", a rapporté une femme venue en famille pour skier. Toutefois, "un acteur bien informé de la station" apporte un son de cloche un peu différent, évoquant des skieurs qui allaient un peu trop vite sur les pistes : "Ça skiait fort... et ça a tapé fort." Preuve que le choc a été d'une grande violence, a l'arrivée des secours Gaspard Ulliel "était immobile, inconscient dans la neige", a ajouté la procureure d'Albertville. Dans la foulée, le défunt acteur de Juste la fin du monde a été héliporté au CHU de Grenoble.

Une enquête a été ouverte et confiée à la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) des Alpes.

Le monde du cinéma pleure la mort de l'acteur doublement césarisé tout comme son entourage, pour l'heure discret, son ex-compagne Cécile Cassel ayant posté un bref message sur Instagram.