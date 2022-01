Gaspard Ulliel hospitalisé dans un état grave : son pronostic vital engagé

Mardi 18 janvier, un terrible drame s'est produit sur une piste bleue de la station de ski de La Rosière, en Savoie : l'acteur Gaspard Ulliel a percuté un autre skieur, à un croisement entre deux pistes. Une information relatée par BFMTV et confirmée par l'AFP grâce aux déclarations de la procureure d'Albertville, Anne Gaches. Le comédien césarisé a été admis en urgence à l'hôpital.

Selon la gendarmerie locale, reprise notamment par l'AFP et Le Parisien, le pronostic vital de l'acteur était engagé mardi au moment de son hospitalisation mais aucune source n'était en mesure de fournir des indications sur son état de santé ce mercredi. "Contacté par France 3 Alpes mercredi, l'agent de Gaspard Ulliel ne souhaite donner 'aucune information' sur cet accident. Selon nos informations, l'acteur se trouve dans un état grave. Il souffre d'un traumatisme crânien important", apprend-t-on en parallèle. De quoi susciter une vive inquiétude.

Pour rappel, l'accident entre Gaspard Ulliel et un autre skieur s'est produit aux alentours de 16H00 et, rapidement, les secouristes de la CRS Alpes ainsi que le médecin de la station ont pris en charge les deux hommes. L'acteur doublement césarisé - pour Un long dimanche de fiançailles (en 2005) et Juste la fin du monde (en 2017) - était inconscient à l'arrivée des secours. Il a été héliporté vers le CHU de Grenoble au bout d'une heure. Les circonstances de l'accident n'ont pas encore été établies. Une enquête a été ouverte et confiée à la CRS Alpes, a par ailleurs indiqué le parquet. "D'après nos informations, le deuxième skieur impliqué n'a pas pris la fuite et les conditions climatiques étaient très bonnes", ajoute de son côté Le Parisien.

Gaspard Ulliel est un acteur particulièrement discret mais très apprécié du cinéma français et international. Le séduisant comédien, visage des campagnes du parfum Bleu de Chanel, sera bientôt à l'affiche de la série Marvel intitulée Moon Knight diffusée sur la plateforme Disney+. Il y donnera notamment la réplique à Oscar Isaac et Ethan Hawke.