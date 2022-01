Mort de Gaspard Ulliel : L'hommage sobre de son ex-compagne, Cécile Cassel

Le monde du cinéma est en deuil. Mercredi 19 janvier 2022, Gaspard Ulliel est mort après avoir été victime d'un accident de ski en Savoie la veille, comme l'indique sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP. L'acteur à la carrière brillante avait seulement 37 ans. Depuis cette terrible annonce, c'est toute la profession qui se manifeste et lui rend hommage. Parmi ces nombreux messages, celui de Cécile Cassel, son ex-compagne.

Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 janvier 2022, la comédienne et chanteuse de 39 ans connue sous le nom d'HollySiz se saisit de son compte Instagram. En story, la jolie blonde rend un sobre hommage à Gaspard Ulliel, avec qui elle a partagé une belle histoire d'amour entre 2005 et 2007. "À la pudeur...", écrit alors Cécile Cassel sur fond noir. Ces trois mots sont accompagnés d'un émoji représentant une colombe blanche. L'oiseau, depuis toujours figure de pureté, symbolise l'envolée de l'âme vers le ciel.

Gaspard Ulliel et Cécile Cassel s'étaient affichés complices et amoureux il y a bien des années, comme notamment lors de la cérémonie des César en 2005, où l'acteur avait été sacré Meilleur espoir masculin pour sa prestation dans Un long dimanche de fiançailles. Finalement, le couple a rompu. En 2014, le charmant brun aux yeux bleus faisait quelques confidences sur cette séparation auprès de Marie Claire. "En amour, lorsqu'on fait ce métier, tout est ou tout blanc ou tout noir, avait-il déclaré. Entre deux films, on est très disponible. Puis soudain on s'engouffre dans une nouvelle aventure, et c'est comme si on mettait sa vie en suspens. Le soir, on n'est plus vraiment là. Je ne vis plus avec une comédienne."

Au moment où il prononçait ces mots, Gaspard Ulliel s'était mis en couple avec le mannequin Gaëlle Pietri. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Les amoureux sont même parents d'un adorable petit garçon prénommé Orso, né le 12 janvier 2016. La disparition brutale de l'acteur laisse alors la belle Gaëlle Pietri sous le choc, elle qui avait partagé le jour du sixième anniversaire de son fils une adorable vidéo d'Orso au ski...