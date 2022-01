Gaspard Ulliel séparé de Cécile Cassel : ses confidences sur leur rupture

Au-delà du cinéma français, sous le choc, c'est aussi un cercle d'intimes qui est aujourd'hui en deuil après la mort de l'acteur Gaspard Ulliel, emporté à seulement 37 ans après un accident de ski. Une disparition brutale qui laisse sa compagne Gaelle Pietri dans un état de grande souffrance, elle qui va désormais élever seule leur fils Orso. Mais nul doute que son ex-compagne Cécile Cassel est elle aussi sidérée par ce tragique évènement.

Très discret sur sa vie privée, Gaspard Ulliel avait partagé une histoire de coeur avec sa consoeur Cécile Cassel entre 2005 et 2007. Ils étaient apparus ensemble à divers évènements médiatiques, notamment à la cérémonie des César ; le défunt acteur avait été sacré Meilleur espoir masculin en 2005 pour Un long dimanche de fiançailles après deux précédentes nominations dans la même catégorie. Malheureusement, la romance avait été de courte durée.

En 2014, interrogé par Marie Claire alors qu'il était en promotion du film Saint Laurent, Gaspard Ulliel faisait alors un bilan à l'approche de ses 30 ans. Il évoquait ainsi la notoriété qui impacte parfois la vie privée. Concernant sa rupture avec Cécile Cassel, il déclarait alors : "En amour, lorsqu'on fait ce métier, tout est ou tout blanc ou tout noir. Entre deux films, on est très disponible. Puis soudain on s'engouffre dans une nouvelle aventure, et c'est comme si on mettait sa vie en suspens. Le soir, on n'est plus vraiment là. Je ne vis plus avec une comédienne." Au moment de cette interview, il s'était mis en couple avec la mannequin Gaelle Pietri.

Cécile Cassel avait elle aussi eu l'occasion d'évoquer les hommes de sa vie auprès de Biba, en 2013. "Le problème avec les acteurs, c'est qu'ils sont dans la séduction et qu'ils ont du mal avec leur part féminine. Pour moi, les acteurs sont les plus grandes actrices qui soient. Et deux actrices dans la même maison, c'est trop. Il faut équilibrer je crois", disait-elle alors. Nul doute qu'elle ne manquera pas de rendre un bel hommage à son regretté compagnon.