Mort de Gaspard Ulliel : son fils Orso, son plus grand bonheur

Gaspard Ulliel n'est plus. L'acteur de 37 ans, brillant dans Saint Laurent et Juste la fin du monde notamment, est mort. Victime d'un grave accident de ski ce mardi 18 janvier, la star de cinéma était transportée par hélicoptère en urgence à l'hôpital de Grenoble. Pris en charge par les médecins et emmené au bloc opératoire, il n'a pu être réanimé. Les hommages commencent à pleuvoir sur la Toile pour saluer la mémoire du talentueux comédien. S'il a côtoyé les plus grands dans le métier, le plus beau rôle de Gaspard Ulliel restera à jamais celui que la vie lui a offert en 2016 : papa. Le 12 janvier de la même année, sa compagne, le mannequin Gaëlle Pietri, mettait au monde leur premier et unique enfant, un garçon prénommé Orso, en hommage aux origines corses de sa maman.