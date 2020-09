Gaspard Ulliel amoureux de Gaëlle Pietri : un couple si discret

Pour vivre heureux vivons cachés, ce dicton populaire l'acteur Gaspard Ulliel semble l'avoir fait sien. Le beau gosse de 35 ans, deux fois césarisé, est un homme de l'ombre apparaissant peu dans les médias et encore moins dans les événements mondains. Mais, de temps à autre, il daigne poser pour les photographes. Parfois même au bras de sa compagne, Gaëlle Pietri.

L'acteur des films Juste la fin du monde, Un long dimanche de fiançailles, Saint Laurent ou encore Eva est en couple depuis 2013 avec la belle Gaëlle Pietri. La jeune femme est originaire de Corse et mannequin de profession. Si sa date de naissance reste mystérieuse - on peut lire par-ci ou par-là qu'elle serait née en 1991 -, la coquetterie de la belle s'arrête ici puisque son profil sur le site Metropolitan Models nous donne moult informations : elle chausse du 37, mesure 1,70 m et fait 85cm de tour de hanches.

En 2011, interrogée par Corse Matin, elle s'exprimait sur les coulisses de son métier. "Il est préférable de ne pas trop changer physiquement et de faire un peu de sport. Mais en ce qui me concerne, je dois surtout ne pas trop m'exposer au soleil pour garder la peau la plus claire possible et ne pas abîmer mon visage. En fait, ce job est surtout contraignant pour les filles qui défilent pour les couturiers, car il faut absolument garder la ligne, voire même être maigre comme c'est la tendance depuis quelques années", disait-elle. Elle a collaboré avec Bourjois, Diesel ou Carte Noir, Dim, Nivea...

Si elle accepte volontiers de parler de son métier de mannequin, Gaëlle Pietri est en revanche muette comme une carpe quand il est question de sa belle histoire d'amour avec Gaspard Ulliel. Les amoureux ont accueilli un petit garçon prénommé Orso dans leur vie en 2016. Dans Madame Figaro, l'acteur déclarait alors : "C'est un chamboulement énorme. Ce qui avait une importance extrême, hier, semble aujourd'hui dérisoire. La paternité vous ramène à quelque chose de très concret, vient combler un vide dont vous n'aviez pas forcément connaissance, vous donne une raison de vivre." Pas un mot non plus sur sa rencontre avec sa compagne ou sur leur vie à trois...