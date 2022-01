Gaspard Ulliel : Qui est sa compagne Gaëlle Pietri ?

Gaspard Ulliel est décédé ce mercredi 19 janvier 2022 après un violent accident de ski. L'acteur de 37 ans profitait de vacances en famille au domaine de la Rosière en Savoie quand il a été victime d'un accident de ski. D'après BFMTV, l'incident s'est déroulé aux alentours de 16 heures. Plusieurs témoins auraient également affirmé que Gaspard Ulliel serait "entré en collision avec un autre skieur". Une heure après l'accident, les secours ont pu hélitreuiller l'acteur pour le conduire aux urgences du CHU de Grenoble. Il a hélas succombé à ses blessures.

Particulièrement discret concernant sa vie privée, il était en couple avec le mannequin Gaëlle Pietri, avec qui il avait eu un petit garçon. La carrière de Gaëlle Pietri était bien entamée quand elle a fait la rencontre de Gaspard Ulliel. Pourtant, rien ne prédestinait la jeune femme à un tel avenir au départ. Abordée par un agent à New York durant son adolescence, la belle brune n'avait pas donné suite. Mais quelques années plus tard, un concours organisé en Corse, son île, par l'agence Elite international lui donne envie de tenter sa chance. Une seule fois aura suffi pour propulser Gaëlle Pietri sous le feu des projecteurs : "Dès la première année, je me suis consacrée à ma vie de modèle pour des grands magazines avec des voyages dans le monde entier. C'était au détriment de mes études mais il fallait faire un choix. [...] Je ne regrette rien, bien au contraire. J'ai fait le tour de la planète" confiait-elle à Corse Matin en 2011.

Gaëlle Pietri a prêté son image à de nombreuses marques telles que Diesel, Bourgeois, Carte Noire, Nivea ou encore Magnum. Si ses nombreuses collaborations lui ont permis de voyager, le mannequin ne s'est finalement jamais sentie autant chez elle que dans les bras de Gaspard Ulliel. En couple depuis 2013, les amoureux partagent un peu de leur love story sur les tapis rouges. Le reste leur appartient. En 2016, Gaëlle Pietri et Gaspard Ulliel devenaient parents d'un garçon, Orso. Le 12 janvier dernier, il fêtait d'ailleurs ses 6 ans. Une période heureuse assombrie par un terrible coup du sort.