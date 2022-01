Mort de Gaspard Ulliel : des détails sur l'accident dévoilés, l'autre homme impliqué "indemne"

Après un accident de ski survenu le 18 janvier, Gaspard Ulliel avait été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble Amis dans un état grave, son pronostic vital était alors engagé. Victime d'un traumatisme crânien, il est finalement mort ce mercredi 19 janvier a dévoilé son agent dans un communiqué à l'AFP. Le site du Dauphiné Libéré apporte quelques détails supplémentaires sur l'accident.

Selon nos confrères, "ce sont des témoins qui ont prévenu le service des pistes" alors que Gaspard Ulliel avait percuté un autre homme au croisement de deux pistes bleues sur le domaine de La Rosière, en Savoie. Jean Regaldo, directeur du domaine skiable, a confirmé que l'autre skieur percuté était bel et bien resté sur place après la collision, lorsque les équipes médicales - les secouristes de la CRS Alpes ainsi que le médecin de la station - sont arrivées. Un hélicoptère a évacué le comédien une heure plus tard. Quant à l'autre homme, plus de peur que de mal... "Indemne, celui-ci doit être entendu par les CRS", précise le site.

La domaine où se trouvait Gaspard Ulliel n'est "pas dangereux" mais, à la montagne, les accidents sont souvent terribles. L'acteur doublement césarisé, qui était en vacances en famille, "ne portait pas de casque" au moment de l'accident. "Un soutien psychologique a été mis en place pour le service des pistes comme dans c'est le cas dans des dizaines d'accidents chaque hiver", ajoute le Dauphiné Libéré.

Une enquête a été ouverte et confiée à la CRS Alpes, a par ailleurs indiqué le parquet. Il s'agit désormais pour les enquêteurs de comprendre ce qu'il s'est passé sur le domaine, alors que les conditions étaient bonnes. La collision s'est produite à l'intersection de deux pistes bleue "celle des Tétras et de Gélinotte".

A l'annonce de la mort de Gaspard Ulliel - qui laisse derrière lui sa compagne Gaelle Pietri et son fils Orso - le monde du cinéma a réagi avec une très grande émotion pour saluer la mémoire d'un comédien très apprécié. L'acteur doit prochainement apparaitre dans la série Marvel intitulée Moon Knight diffusée sur la plateforme Disney+.