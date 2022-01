Mort de Gaspard Ulliel : retour en photos sur son histoire d'amour avec Gaelle Pietri

L'acteur doublement césarisé Gaspard Ulliel, notamment connu pour son interprétation d'Yves Saint Laurent, est mort à 37 ans ce 19 janvier, après un accident de ski en Savoie, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP par son agent. Il avait percuté, la veille, un autre skieur sur une piste bleue et avait été héliporté au CHU de Grenoble, victime d'un grave traumatisme crânien. Il laisse derrière lui sa compagne Gaelle Pietri, mère de son fils Orso.

Gaspard Ulliel, acteur très apprécié du cinéma hexagonal et personnage discret, était en couple depuis 2013 avec la mannequin Gaelle Pietri, originaire de Corse. Une relation amoureuse, après une brève romance avec la comédienne Cécile Cassel, sur laquelle l'acteur restait assez secret. Le couple s'était affiché ensemble pour la première fois en décembre 2013, à l'occasion du Festival de Marrakech. Par la suite, les amoureux avaient fait quelques apparitions sur les red carpet avec parcimonie et toujours dans le cadre du cinéma ou de la mode : au Gala Vogue Paris Foundation au Palais Galliera en 2014, à la cérémonie des Prix Lumières et aux César en 2015, au défilé Chanel - le défunt acteur était le visage du parfum Bleu - à Cuba en 2016 ou encore dans les tribunes de Roland-Garros en 2017...

Gaspard Ulliel était devenu papa avec sa compagne Gaelle, d'un petit garçon prénommé Orso, né en 2016. Ne voulant pas rater l'éducation de son fils, l'acteur avait ralenti le rythme des tournages. Il avait évoqué sa paternité auprès de Madame Figaro, déclarant alors : "C'est un chamboulement énorme. Ce qui avait une importance extrême, hier, semble aujourd'hui dérisoire. La paternité vous ramène à quelque chose de très concret, vient combler un vide dont vous n'aviez pas forcément connaissance, vous donne une raison de vivre."