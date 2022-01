Obsèques de Gaspard Ulliel : son ex-compagne Gaëlle Pietri forte dans la douleur

L'émotion était à la hauteur du choc provoqué par la mort de Gaspard Ulliel. Ce jeudi 27 janvier 2022, soit un peu plus d'une semaine après le terrible accident de ski qui lui a coûté la vie, famille, amis et camarades de cinéma se sont réunis à Paris, à l'église Saint-Eustache, pour lui rendre un dernier hommage. A la fin de cette bénédiction volontairement courte (qui a duré environ une heure), l'ex-compagne du comédien Gaëlle Pietri et leur petit garçon de 6 ans, Orso, sont apparus...

Lors de la cérémonie, plusieurs amis de Gaspard Ulliel ont pris la parole. Comme l'a rapporté une reporter de BFMTV présente sur place, plusieurs mots ont été adressés à Orso. Les proches de l'acteur ont promis toute leur attention et toute leur protection au petit garçon, tels des super-héros, comme l'était son papa. Lors de cette bénédiction toute en sobriété, Orso est resté proche de sa mère Gaëlle Pietri, et de ses grands-parents (les parents du comédien), avant de sortir de l'église pour accompagner le cercueil noir de son père...

Gaspard Ulliel et Gaëlle Pietri s'étaient rencontrés en 2013. C'est finalement en toute discrétion qu'ils s'étaient séparés il y a environ deux ans. Malgré tout, c'est ensemble, avec leur fils, qu'ils profitaient de vacances à la montagne, lorsque le drame est arrivé.

Un peu plus tard ce jeudi, le domaine skiable de La Rosière, théâtre du drame, rendra lui aussi hommage à Gaspard Ulliel. "A 15h58, qui était l'heure de son accident le 18 janvier, nous arrêterons symboliquement les remontées mécaniques pendant une minute en hommage à lui, à sa famille et à ses proches", a annoncé Jean Régaldo, directeur du domaine skiable de La Rosière, comme l'a rapporté France Bleu.

Un film et des séries à venir, malgré tout

Pour rappel, Gaspard Ulliel est décédé des suites d'un accident de ski survenu le 18 janvier, alors qu'il était sur le domaine de la Rosière, dans le massif de la Haute Tarentaise. Citée par l'AFP, la procureure d'Albertville, Anne Gaches, a précisé que l'acteur était "entré en collision avec un autre skieur (...) alors qu'il venait de bifurquer vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre ses amis qui se trouvaient" sur une autre piste du domaine. Elle a confirmé qu'il ne portait pas de casque au moment de l'accident, même si, selon elle, "cela n'aurait pas nécessairement changé les choses".

A l'arrivée des secours, Gaspard Ulliel était immobile, inconscient dans la neige, et "l'autre skieur était indemne". Transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble, le comédien est finalement décédé quelques heures plus tard. L'annonce de sa mort le lendemain, le 19 janvier, a provoqué une vive émotion allant bien au-delà de sa famille du cinéma.

L'acteur était connu du grand public pour des films comme Un long dimanche de fiançailles (2004) de Jean-Pierre Jeunet, Saint Laurent (2014) de Bertrand Bonello et Juste la fin du monde (2016) de Xavier Dolan, qui lui avait valu le César du meilleur acteur en 2017. Il menait une carrière en France mais aussi à l'international et sera à l'affiche de la série Marvel Moon Knight, diffusée dès le 30 mars sur Disney+. Il était récemment en tournage pour une série de Xavier Giannoli attendue sur Canal+, a rapporté son agent à l'AFP, et avait fini de tourner Plus que jamais, aux côtés de Vicky Krieps et Liv Ullmann.