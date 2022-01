Mort de Gaspard Ulliel : l'acteur s'était séparé de sa compagne Gaëlle Pietri

L'acteur Gaspard Ulliel est mort le 19 janvier 2022, victime d'un grave accident de ski en Savoie. A l'annonce de son décès - et alors qu'une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances du drame - les hommages ont été nombreux surtout dans le 7e Art. Ses obsèques se tiennent ce 27 janvier, à Paris, à l'église Saint-Eustache, dans le 1er arrondissement.

Gaspard Ulliel laisse derrière lui une belle carrière dans le cinéma, saluée par des millions d'entrées en salles et des récompenses dont deux César. Il laisse aussi une famille éplorée par cette mort si soudaine et injuste. Son fils, Orso (6 ans), sera désormais élevé par sa maman, la mannequin Gaelle Pietri. Celle-ci avait fait la rencontre du défunt acteur en 2013 ; auparavant le héros de Juste la fin du monde avait fréquenté Cécile Cassel. Dans les pages de Paris Match, qui dresse le portait de Gaspard Ulliel, on en apprend un peu plus sur cette histoire d'amour vécue dans la quasi ombre et qui avait pris fin en toute discrétion. "Gaspard et Gaelle, séparés depuis deux ans, ont décidé de passer quelques jours ensemble, avec Orso", lit-on. La petite famille avait ainsi pris la direction du domaine skiable de La Rosière, en Savoie. Mais le séjour s'est terminé par un drame effroyable...

Gaspard Ulliel et Gaelle Peitri, originaire de Corse, avaient toujours fait en sorte de préserver leur histoire d'amour et l'ex-couple ne s'affichait ainsi que très rarement. On avait eu l'occasion de les voir à des festivals de cinéma ou des évènements mode, le défunt comédien ayant été le visage glamour du parfum Bleu de Chanel ; la maison lui a rendu hommage lors de son dernier défilé à Paris. Ainsi, tout comme le grand public ne connaissait pas les coulisses de leur coup de foudre, on ne saura pas également ce qui a causé la fin du couple... Gaspard Ulliel, qui avait volontairement ralenti les tournages ces dernières années pour voir grandir son fils, devait cependant reprendre sa carrière de plus belle et il multipliait les projets. Malheureusement, le grand écran devra composer sans son talent unique.

Paris Match, édition du 27 janvier 2022.