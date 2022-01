Obsèques de Gaspard Ulliel : la date et le lieu du dernier adieu révélés

La douleur est encore extrêmement vive trois jours après la mort brutale de Gaspard Ulliel. Emporté bien trop tôt, à l'âge de 37 ans, l'acteur n'a pas survécu après avoir été victime d'un accident de ski le 18 janvier 2022 sur le domaine de La Rosière, en Savoie. Le dernier adieu s'est organisé ces derniers jours...

Les obsèques de Gaspard Ulliel se dérouleront le jeudi 27 janvier à 11h en l'église Saint-Eustache à Paris. Une information transmise par son agent Laurent Grégoire à l'AFP ce samedi. Située dans le 1er arrondissement de Paris, en plein dans le quartier des Halles, l'église est connue pour avoir accueilli de nombreuses obsèques de personnalités, comme celles de Maryse Wolinski en décembre dernier ou celles Marie Laforêt en novembre 2019.

Depuis la mort de Gaspard Ulliel, les hommages se poursuivent. Le monde du cinéma peine à se relever après cette disparition brutale. Son ami Jérémie Rénier, qui devait être présent hier dans l'émission La bande originale de Nagui sur France Inter, n'a pas eu la force de s'y rendre. "Jérémie Rénier devait être notre invité aujourd'hui. Frappé, comme tout le monde du cinéma, par le départ prématuré de Gaspard Ulliel et endeuillé par cette mort, il a préféré ne pas venir. Il a fait le choix d'être auprès des amis et de la famille de Gaspard Ulliel et on le comprend totalement", a fait savoir Nagui aux auditeurs. Jérémie Rénier devait assurer la promotion de L'Ennemi avec Alma Jodorowsky et Stephan Streker.

Gaspard Ulliel - papa d'un petit garçon prénommé Orso (6 ans) et en couple depuis 2013 avec le mannequin Gaëlle Pietri - était connu du grand public pour des films comme Un long dimanche de fiançailles (2004) de Jean-Pierre Jeunet, Saint Laurent (2014) de Bertrand Bonello et Juste la fin du monde (2016) de Xavier Dolan, qui lui avait valu le César du meilleur acteur en 2017. Il y incarnait un écrivain retrouvant sa famille après douze ans d'absence, à qui il venait annoncer sa mort prochaine. Au cours d'une carrière éclectique, Gaspard Ulliel avait tourné aux côtés de grands noms du cinéma, comme Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Avec sa légère balafre liée à une griffure de chien dans l'enfance, il était également le visage d'un parfum Chanel. Il menait une carrière en France mais aussi à l'international et sera à l'affiche de la série Marvel "Moon Knight", diffusée dès le 30 mars sur Disney+.

L'acteur au magnétisme fou était récemment en tournage pour une série de Xavier Giannoli attendue sur Canal+, a rapporté son agent à l'AFP, et avait fini de tourner Plus que jamais, aux côtés de Vicky Krieps et Liv Ullmann.

Une enquête a été confiée par le parquet d'Albertville (Savoie) à la CRS Alpes pour éclaircir les circonstances de la collision fatale entre Gaspard Ulliel et un autre skieur, survenue dans la station de La Rosière, à Bourg-Saint-Maurice.