Mort de Gaspard Ulliel : anéanti, Jérémie Renier annule une interview

La douleur est toujours aussi vive deux jours après la mort de Gaspard Ulliel. A 37 ans, l'acteur a été fauché en pleine gloire. Victime d'une grave chute à ski, le compagnon de Gaëlle Pietri a succombé à ses blessures à l'hôpital de Grenoble. Sous le choc, la famille du cinéma français a rendu hommage au comédien disparu prématurément. Pierre Niney a "le coeur brisé", tout comme Jean Dujardin, à qui sa mort soudaine a rappelé la triste disparition de Jocelyn Quivrin en 2009. Le Festival de l'Alpe d'Huez a été le théâtre d'une standing ovation le jour-même. Louis Garrel refuse encore d'y croire. A l'image de Jérémie Renier.

L'acteur de Cloclo était attendu ce vendredi 21 janvier sur les ondes de France Inter. Invité par Nagui dans son émission La Bande Originale pour promouvoir le film L'ennemi, le comédien de 41 ans ne s'est finalement pas présenté. Seuls les acteurs Alma Jodorowsky et Stephan Streker sont entrés en studio. Compréhensif, Nagui n'en a évidemment pas voulu à Jérémie Renier.

En débutant l'interview, le mari de Mélanie Page a expliqué la raison de l'absence du comédien : "Jérémie Rénier devait être notre invité aujourd'hui. Frappé, comme tout le monde du cinéma, par le départ prématuré de Gaspard Ulliel et endeuillé par cette mort, il a préféré ne pas venir, a-t-il indiqué. Il a fait le choix d'être auprès des amis et de la famille de Gaspard Ulliel et on le comprend totalement".

Pour rappel, Gaspard Ulliel se trouvait au croisement de deux pistes du domaine de la Rosière en Savoie quand il est entré en collision avec un autre skieur. Si ce dernier a eu beaucoup de chance en sortant presque indemne de l'accident, Gaspard Ulliel a été retrouvé inconscient. Quelques minutes plus tard, les secours sont intervenus, ne pouvant que constater l'état critique dans lequel la star de Saint Laurent se trouvait. Gaspard Ulliel a été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble, où il a été directement emmené au bloc opératoire. Les chirurgiens n'ont malheureusement pas pu lui sauver la vie...