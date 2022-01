"C'est très dur là" : L'hommage bouleversant de Louis Garrel à Gaspard Ulliel

La vie de Gaspard Ulliel s'est arrêtée ce mercredi 19 janvier. L'acteur d'Un long dimanche de fiançailles a succombé à ses blessures après un grave accident de ski survenu la veille au domaine de la Rosière en Savoie. Transporté à l'hôpital de Grenoble en hélicoptère, son pronostic vital était engagé. Les chirurgiens n'ont rien pu faire. L'annonce de la disparition tragique de Gaspard Ulliel tombait, plongeant tout le milieu du 7ème art dans un deuil inacceptable. Les messages en sa mémoire se sont multipliés sur la Toile. "Gaspard, tant de lumière et tant d'amour émanaient de toi. Comme j'ai aimé te connaître et j'ai tant vibré à tes côtés" a écrit Marion Cotillard. Jean Dujardin a quant à lui rendu hommage à l'acteur en rappelant l'histoire de Jocelyn Quivrin, emporté lui aussi tragiquement en 2009 dans un accident de la route. Le Festival de l'Alpe d'Huez a également revu sa soirée à la dernière minute. Une photo de Gaspard Ulliel a été projetée sur le grand écran de la salle sous les applaudissements chaleureux des spectateurs présents et les mots de Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.

La douleur est encore vive 24 heures après la disparition de Gaspard Ulliel et cette mauvaise nouvelle n'a malheureusement rien d'un simple cauchemar. Au grand dam de Louis Garrel, l'un de ses partenaires dans le film Saint Laurent. Le mari de Laetitia Casta s'est emparé de son compte Twitter, jeudi 20 janvier 2022, pour rendre hommage à son ami : "On a grandi côte à côte. Je t'admirais. Tu as été un partenaire magnifique. C'est très dur là, Gaspard. Pour beaucoup de monde. On a du mal à réaliser."