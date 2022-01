Mort de Gaspard Ulliel : Jean Dujardin dévoile une photo déchirante de lui au côté d'un autre acteur mort prématurément

Gaspard Ulliel n'est plus. L'acteur de 37 ans, révélé dans Les Egarés d'André Téchiné au côté d'Emmanuelle Béart, est mort. En vacances au ski avec sa compagne Gaëlle Pietri et leur fils de six ans Orso, le comédien a été victime d'une lourde chute. Malgré l'intervention rapide des secours, les médecins n'ont rien pu faire. Ce mercredi 19 janvier, Gaspard Ulliel a succombé à ses blessures, laissant derrière lui toute la famille du cinéma en deuil - qui lui a rendu un magnifique hommage lors du Festival de l'Alpe d'Huez - mais surtout la sienne. Le héros de Saint Laurent n'est malheureusement pas le seul comédien à avoir été fauché en pleine gloire.

Jocelyn Quivrin, à qui il avait donné la réplique dans le film Jacquou Le Croquant de Laurent Boutonnat, est lui aussi mort brutalement à seulement 30 ans. Le 15 novembre 2009, il se trouve au volant d'une Ariel Atom, bolide bi-place à grande puissance quand il perd le contrôle du véhicule sur l'autoroute. L'accident ne lui laissera aucune chance.

Sa disparition, à l'image de celle de Gaspard Ulliel, avait laissé tout un monde sous le choc. Les hommages s'étaient multipliés, saluant le talent de Jocelyn Quivrin et soulignant la trace indélébile qu'il allait laisser derrière lui. Pour preuve, douze ans après sa disparition, son grand ami Jean Dujardin lui a rendu hommage. Aussi bouleversé que Pierre Niney pour Gaspard Ulliel, le mari de Nathalie Péchalat a publié un cliché des deux acteurs désormais réunis dans un autre monde : "2 vies, 2 anges" a-t-il sobrement légendé, provoquant la nostalgie chez les internautes.