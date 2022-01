Nathalie Péchalat se la coule douce à l'ile Maurice avec Jean Dujardin

Le gouvernement avait recommandé aux français de limiter le nombre de convives, le soir du réveillon du nouvel an. Et s'il y en a une qui a suivi ces conseils à la ligne, c'est Nathalie Péchalat ! Plutôt que de partager les petits fours en même temps que les miasmes en nos frontières, la belle danseuse sur glace a glissé, glissé jusqu'à l'île Maurice, où elle a célébré le premier de l'an en amoureux avec Jean Dujardin et leurs deux filles. Sur son compte Instagram, le couple documente très discrètement ce séjour. Une paire de pied par-ci, une pose lascive contre un arbre par-là.

Très belle année à tous, pleine de courage et de joie !

Tout ce que l'on sait, c'est que cette escapade paradisiaque a été gracieusement offerte aux amoureux par le Club Med Villas Albion, situé à l'ouest de l'île. Et qu'entre les baignades et les cocktails, Jean Dujardin et sa délicieuse épouse semblent passer un excellent moment sur le sable chaud. "Que l'embellie tant attendue soit pour 2022, écrit Nathalie Péchalat, en pensant à tous ceux qui sont restés bloqués en France. Très belle année à tous, pleine de courage et de joie !" Espérons que quelqu'un, quelque part, entende ces souhaits.