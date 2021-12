Nathalie Péchalat et Jean Dujardin parents : leur fille Jeanne déjà sur les traces de sa maman ?

Présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG) depuis mars 2020, Nathalie Péchalat est une femme très occupée et pourtant, elle trouve le temps de passer de bons moments avec ses filles. L'ancienne grande patineuse artistique, deux fois championne d'Europe et cinq fois championne de France est toujours restée très impliquée dans son sport, même après l'arrêt de sa carrière en 2014. Cette même année, elle rencontre Jean Dujardin et les deux amoureux vivent depuis une très belle histoire d'amour, ponctuée par deux naissances, celle de Jeanne en 2015 et plus récemment avec la naissance de leur deuxième fille Alice, née en février 2021.

Nathalie Péchalat a d'ailleurs pensé à allier l'utile à l'agréable il y a quelques jours puisqu'elle était invitée au Jardin des Tourneroches de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) samedi dernier pour l'inauguration de la patinoire. Un bel évènement où l'ancienne sportive de 37 ans a pu couper le ruban tricolore en compagnie du maire de la ville et d'une jeune patineuse. Un moment qu'elle a partagé hier sur son compte Instagram, où elle est suivie par près de 70 000 abonnés. "Une piste de glace, c'est ça aussi l'esprit de Noël !", se réjouit-elle.

À bientôt 6 ans, Jeanne déjà très à l'aise sur les patins

Mais la compagne de Jean Dujardin n'était visiblement pas venue seule, comme elle l'a montré sur deux courtes vidéos. Dans sa publication, elle ajoute, en plus d'une photo de la cérémonie, une petite vidéo d'une jeune fille dans une combinaison rouge, en train de tranquillement patiner sur la piste fraîchement inaugurée. Un moment qu'elle a également partage en story avec la petite phrase "L'esprit de Noël ?". Et il s'agit vraisemblablement de sa petite Jeanne, qui, a bientôt 6 ans, montre qu'elle est déjà très à l'aise sur les patins ! Et visiblement, les internautes ne s'y sont pas trompés : "La succession est assurée" ou "Sur les traces de sa maman", les fans ont tous reconnu la petite Jeanne.