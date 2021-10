Nathalie Péchalat honorée : la compagne de Jean Dujardin décroche un job de rêve

Nathalie Péchalat n'en finit plus de gravir les échelons dans le sport français. L'ancienne danseuse sur glace de 37 ans a connu une très belle carrière sportive avec notamment cinq titres de championne de France, deux titres européens. Une carrière magnifique achevée en 2014, mais sans pour autant s'éloigner du domaine du sport, malgré sa romance médiatisée avec Jean Dujardin. Mariée depuis mai 2018 avec le grand copain de George Clooney, la belle brune a eu deux enfants avec l'acteur oscarisé, Jeanne (née en décembre 2015) et Alice (née en février 2021).

Si du point de vue personnel tout va pour le mieux pour la jeune maman, il semblerait qu'elle n'oublie pas pour autant sa carrière professionnelle puisqu'elle vient tout juste d'annoncer une très bonne nouvelle. Sur son compte Instagram, celle qui était à Cannes récemment, a dévoilé sa nouvelle fonction avec beaucoup de joie et de fierté. "Quel honneur d'être nommée cheffe de délégation pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin", écrit-elle. Une nouvelle fonction d'importance donc pour Nathalie Péchalat, visiblement très motivée à l'idée d'aider les sportifs Français dans cette optique. "Quelle joie de représenter et d'accompagner les sportifs glace et neige !", s'exclame celle qui a rendu un dernier hommage à Jean-Pierre Belmondo.

Prête à assumer ses nouvelles fonctions, la maman attentionnée a déjà une idée claire de ce qu'elle compte faire. "Si les objectifs sont divers, l'important est que chacun mette les moyens nécessaires à la concrétisation de ses ambitions... Je vous souhaite à tous de réussir votre projet olympique et d'être fiers de vos performances !", conclut-elle. Une publication que son amoureux a déjà liké.