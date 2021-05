Jean Dujardin fête les 60 ans de George Clooney avec une photo géniale

Jean Dujardin, 48 ans, a rencontré de très nombreuses stars américaines au cours de sa belle carrière, et certaines d'entre elles sont même devenues de proches amis. Parmi elles, on retrouve l'acteur aux multiples rôles marquants au cinéma et dans la série Urgences, George Clooney. Les deux acteurs, qui ont partagé l'affiche à plusieurs reprises, sont restés en très bon contact.

Si on les a vus au cinéma dans Monuments Men, écrit et réalisé par George Clooney, les deux compères se sont également retrouvés dans une série de pubs très marrantes pour la marque de café Nespresso. C'est ce moment de vie qu'a choisi le mari de Nathalie Péchalat pour rendre hommage au playboy le jour de son soixantième anniversaire, jeudi 6 mai. "Happy birthday George !! 60 ans !! #whatelse", a-t-il écrit pour accompagner une photo d'eux deux sur le tournage de la pub. Une photo qui est pourtant loin de mettre en valeur celui qui incarnera prochainement l'ancien président Nicolas Sarkozy à l'écran.

Sur l'image, on voit l'un des plans phares du spot publicitaire dans lequel Jean Dujardin est complètement trempé, cappuccino à la main, tout sourire aux côtés d'un George Clooney impeccable en costume en train d'apprécier un expresso. Une photo très drôle qui montre bien toute la complicité des deux hommes au moment du tournage.

Une publication qui, moins de 24 heures plus tard, a déjà suscité beaucoup de réactions de la part des 869 000 abonnés de l'acteur français, récemment devenu père d'une petite Alice. Avec plus de 48 000 likes, les fans de l'ex d'Alexandra Lamy semblent ravis de ce bel hommage. Certaines célébrités n'ont pas hésité à commenter la publication à l'image de la chanteuse Pauline qui a laissé deux petits coeurs rouge ou encore le juré de Danse avec les stars, le québécois Jean-Marc Généreux : "#whatelse plutôt, Who else...YOU", a-t-il répondu pour flatter l'égo du beau Jean.