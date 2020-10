Jean Dujardin dans la peau de Nicolas Sarkozy : premières photos étonnantes

Le tournage de la comédie Présidents a bel et bien commencé en Corrèze. Le 7 octobre 2020, Jean Dujardin s'est saisi de son compte Instagram pour dévoiler une première photo de lui dans la peau de Nicolas Sarkozy. L'acteur oscarisé de 48 ans apparaît au côté de son partenaire dans le film, Grégory Gadebois, qui interprète quant à lui François Hollande, dans ce nouveau long-métrage signé Anne Fontaine.

"Il était une fois François et Nicolas...", Jean Dujardin a-t-il simplement indiqué en légende de sa publication Instagram. A l'image (signée du photographe Christophe Brachet), le mari de Nathalie Péchalat, en chemise blanche et chaîne autour du cou, adopte une pause qui rappelle effectivement l'ancien président qui a séjourné au palais de l'Elysée entre 2007 et 2012. L'interprète de Nicolas Sarkozy discute et partage un verre avec celui qui lui a succédé à la tête de l'Etat : un François Hollande facilement reconnaissable. Egalement à l'affiche du film, le comédien Jean-Charles Clichet a lui aussi dévoilé une photo de Jean Dujardin en Nicolas Sarkozy sur son compte Instagram, cette fois-ci avec les fameuses lunettes d'aviateur sur le nez.