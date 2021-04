George Clooney : Fou amoureux d'Amal, l'acteur est convaincu d'avoir "touché le jackpot"

Une épouse et deux enfants en bonne santé, le tournage de son nouveau film en cours, un domaine bientôt acheté dans le sud de la France ; George Clooney est sur un nuage ! L'acteur de bientôt 60 ans l'attribue surtout à sa belle Amal Clooney. Il confie à qui veut l'entendre que c'est bien lui "qui a touché le jackpot", et pas l'inverse...

Les propos élogieux de George Clooney pour sa femme ont été rapportés à Us Weekly ! Citant une source restée anonyme, le site américain affirme que l'ex-héros de la série Urgences est plus amoureux que jamais d'Amal Clooney. "Il a longtemps douté qu'il trouverait cette âme soeur dont il a toujours rêvé... mais quand elle a débarqué, tout a changé. Dire qu'il a eu un coup de foudre ne serait pas exagéré", explique l'informateur d'Us Weekly. Conscient de sa chance, George confie "à qui veut l'entendre que c'est lui qui a touché le jackpot, [et] pas elle".

L'insider ajoute : "Comme dans tous les mariages, [George et Amal] ont eu leurs difficultés et ont du s'adapter à certaines situations. Ils ont du faire des compromis, établir des règles et faire preuve de beaucoup de patience pour conserver leur relation, ce qu'ils ont fait." Le confinement, que les époux et leurs deux enfants Ella et Alexander ont passé à Los Angeles, leur a également permis "de repartir de zéro, de passer du temps en famille et d'être une famille sans interruption."

Résultat ? "George et Amal forment un couple très solide" !