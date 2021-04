George Clooney va bientôt s'installer dans le sud de la France

Ainsi, George Clooney deviendrait le voisin de son ami Brad Pitt. L'acteur de 57 ans possède le Château de Miraval situé à Correns, à une quinzaine de kilomètres et une vingtaine de minutes en voiture de Brignoles. Contrairement à lui, en revanche, George Clooney n'aurait pas l'intention de se lancer dans la production de vin.

Le domaine du Canadel pourrait simplement servir de résidence secondaire pour George Clooney, son épouse Amal Clooney et leurs jumeaux, Ella et Alexander (4 ans). Une autre de leur propriété, la Aberlah House dans le comté du Berkshire en Angleterre, a récemment été ravagée par les eaux et une pluie diluvienne.

Le manoir britannique du XVIIe siècle, situé au bord de la Tamise, a été touché par les intempéries du mois de février. Un coup dur pour George et Amal, qui avaient dépensé 12 millions de livres (près de 13,8 millions d'euros) supplémentaires pour l'agrandir et la remettre en état.

Heureusement, les Clooney partagent leur temps entre l'Angleterre, la Californie, l'Italie et bientôt la France ! C'est d'ailleurs en Amérique que parents et enfants s'étaient confinés au mois de mars 2020, quitte à assurer leurs missions par télétravail. L'acteur et réalisateur a depuis retrouvé la frénésie des tournages.