George Clooney : Son manoir ravagé par la tempête Christoph, les gros dégâts en images

Les pluies abondantes, en Angleterre, ne sont pas qu'une légende urbaine ! A la fin du mois de janvier, la tempête Christoph a ravagé une partie du pays. Les intempéries ont même fini par faire déborder la Tamise, dans certaines régions dont le Berkshire, inondant au passage certaines luxueuses demeures... dont plusieurs appartenant à des célébrités. Les photographies capturées le 5 février 2021 sont sans appels : les logements de Ricky Gervais, de Russell Brand - l'ex de Katy Perry - mais aussi la Aberlah House de George et Amal Clooney croulent encore sous les eaux

Sur ces images, le jardin, le terrain de tennis et une grande partie du domaine sont à peine visibles. Le manoir britannique du XVIIe siècle appartenant aux Clooney, situé au bord de la Tamise, a sacrément souffert des intempéries. Un coup dur pour le couple qui avait acquis cette impressionnante bâtisse pour y élever leurs jumeaux, Alexander et Ella, n'hésitant pas à dépenser 12 millions de livres supplémentaires pour l'agrandir et la remettre en état. Mais la position géographique de la Aberlah House fait qu'elle est souvent victime de la météo. Elle avait déjà été inondée en 2016 et 2020.

"J'ai l'impression qu'Amal et les enfants ne sont pas en sécurité dans la campagne anglaise", confiait le comédien récemment au Daily Mail. Heureusement, George Clooney et sa famille partagent leur temps entre l'Angleterre, la Californie et l'Italie. Ils ne sont, donc, pas temporairement sans domicile. C'est d'ailleurs en Amérique que petits et grands se sont confinés au mois de mars 2020, quitte à assurer leurs missions par télétravail. L'acteur et réalisateur, qui s'apprêtait à sortir son film post-apocalyptique Minuit dans l'univers - disponible sur Netflix depuis le 23 décembre dernier - avait dû superviser le montage à distance entre la lessive et la vaisselle. Décidément, toujours la tête sous l'eau...