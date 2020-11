George Clooney, sa demande en mariage à Amal : "Ça lui a pris du temps pour dire oui"

Le 23 décembre 2020, George Clooney sera de retour dans un film de science-fiction sur Netflix : Minuit dans l'univers (The Midnight Sky). L'occasion pour l'acteur de 59 ans d'accorder une nouvelle interview promo à la l'émission CBS Sunday Morning, diffusée le 29 novembre 2020 à la télévision américaine. Un entretien durant lequel la star s'est souvenue de sa demande en mariage à la brillante avocate Amal Alamuddin, au printemps 2014. Une demande tout aussi spontanée que... douloureuse.

"Il ne fait aucun doute qu'avoir Amal dans ma vie a tout changé pour moi. C'était la première fois que tout ce qu'elle faisait et tout à son sujet était infiniment plus important que tout ce qui me concernait. Et puis nous avons eu ces deux têtes de noeud, a-t-il d'abord confié, en évoquant ainsi leurs jumeaux Ella et Alexander (3 ans). C'est très épanouissant et quelque chose que je n'avais pas du tout... vu venir." L'acteur star de Gravity a également expliqué qu'ils n'avaient "jamais parlé de mariage" avec Amal, lorsqu'ils sortaient ensemble. "Je lui ai demandé d'un coup, ça lui a pris du temps pour dire oui. J'étais à genoux depuis vingt minutes et j'ai finalement dit : 'Attend, je vais aller jeter ma hanche'", s'est-il souvenu avec dérision.

Entourés de leurs nombreux amis célèbres, tels que Bono, Matt Damon, Anna Wintour, Emily Blunt ou encore Cindy Crawford et Bill Murray, le couple s'est marié en grande pompe le 27 septembre 2014 à Venise. Un bonheur conjugal inattendu pour George Clooney qui, deux ans plus tard, a eu une autre surprise de taille : des jumeaux ! "Nous n'avions jamais parlé d'avoir des enfants, et puis un jour, on s'est juste dit, 'Qu'est-ce-que t'en penses ?' On va chez le médecin et on fait l'échographie. Ils nous disent : 'Vous attendez un petit garçon !', et je me suis dit: 'Un petit garçon, génial', l'acteur qui était alors âgé de 55 ans s'est-il souvenu. Puis ils ajoutent, 'Et vous en avez un autre là-dedans'. J'étais partant pour un. Encore une fois, je suis vieux. D'un coup, c'est deux." Mais aujourd'hui, George Clooney se dit ravi de cette vie de famille bien remplie.