George Clooney et Amal : Ce cadeau fou à 100 000 euros pour leurs jumeaux

Alexander et Ella, bientôt 3 ans, sont gâtés ! À en croire les informations du Sun publiées le 11 avril 2020, leurs célèbres parents George et Amal Clooney leur feraient construire une mini-maison tout confort dans le jardin de leur villa californienne actuellement en travaux. Un joli cadeau estimé à 90 000 livres sterling (soit environ 103 000 euros). Pour autant, l'acteur américain et l'avocate libano-britannique veillent à ce que leurs jumeaux gardent les pieds sur terre.

"C'est extravagant, mais George et Amal veulent le meilleur, a rapporté une source du tabloïd. Ils tiennent aussi à ce que les enfants soient reconnaissants et ne prennent rien pour acquis." Cette maison de jeux sera une version miniature du manoir que possède le couple à Studio City, en Californie : deux étages, une cuisine équipée et salle de bain avec de l'eau courante, climatisation comprise. Et pour être sûrs que leurs enfants ne s'ennuient pas avec tout ça, George Clooney et son épouse ont commandé une girafe en jouet à taille réelle (l'animal préféré d'Amal Clooney), ainsi qu'une tyrolienne. Le tout sera réalisé par une certaine Barbara Butler, référence en la matière, secondée du designer Michael S. Smith, qui a notamment aidé Barack Obama a redécorer son bureau à la Maison Blanche en 2010.