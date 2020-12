George Clooney : Sa surprenante solution pour survivre au confinement avec ses jumeaux

"Le plus difficile c'est ce que nous vivons tous. Je ne peux pas être avec mon père, ma mère et ma soeur dans le Kentucky. Mais ici, à la maison, j'ai une femme géniale et deux andouilles qui me font rire. Je me réveille avec tous les matins et me couche avec eux tous les soirs", répond-t-il ensuite, en mentionnant ses deux enfants de 3 ans, Ella et Alexander.

Dans une précédente interview accordée à CBS, George Clooney évoquait leur venue au monde : "Nous n'avions jamais parlé d'avoir des enfants, et puis un jour, on s'est juste dit, 'Qu'est-ce-que t'en penses ?'. On va chez le médecin et on fait l'échographie. Ils nous disent : 'Vous attendez un petit garçon !', et je me suis dit: 'Un petit garçon, génial'. Puis ils ajoutent, 'Et vous en avez un autre là-dedans'. J'étais partant pour un. Encore une fois, je suis vieux. D'un coup, c'est deux. C'est difficile de me faire taire et je me suis tenu debout là, pendant dix minutes, à simplement fixer ce bout de papier en me disant, 'Quoi ? Deux ?'"

Les Clooney forment aujourd'hui une famille heureuse. Ella et Alexander auront bientôt tout le loisir de se confiner dans leur propre mini maison tout confort, construite dans le jardin de la villa californienne de leurs parents. Ce joli cadeau est estimé à environ 103 000 euros.