George Clooney sous le choc en apprenant l'arrivée de ses jumeaux à 55 ans, il se souvient

Rares sont les confidences de George Clooney sur sa vie de famille avec son épouse Amal et leurs jumeaux, Ella et Alexander (3 ans). Pourtant, le 29 novembre 2020, l'acteur américain de 59 ans a accepté d'évoquer son couple et son rôle de père lors de son passage dans l'émission de télévision CBS Sunday Morning, enregistrée chez lui, devant sa maison de Los Angeles. La star y a assuré la promotion de son nouveau film Minuit dans l'univers (The Midnight Sky), qui sortira le 23 décembre prochain sur Netflix.

L'acteur est d'abord revenu sur sa moitié, Amal Alamuddin, qui partage sa vie depuis 2014. "Il ne fait aucun doute qu'avoir Amal dans ma vie a tout changé pour moi. C'était la première fois que tout ce qu'elle faisait et tout à son sujet était infiniment plus important que tout ce qui me concernait. Et puis nous avons eu ces deux têtes de noeud. C'est très épanouissant et quelque chose que je n'avais pas du tout... vu venir", la star d'Urgences a-t-elle d'abord affirmé. Non seulement George Clooney n'avait pas forcément prévu de se marier, ni d'avoir des enfants, mais il avait encore moins imaginé être un jour père de jumeaux...

"Nous n'avions jamais parlé d'avoir des enfants, et puis un jour, on s'est juste dit, 'Qu'est-ce-que t'en penses ?', l'acteur s'est-il souvenu. On va chez le médecin et on fait l'échographie. Ils nous disent : 'Vous attendez un petit garçon !', et je me suis dit: 'Un petit garçon, génial'. Puis ils ajoutent, 'Et vous en avez un autre là-dedans'. J'étais partant pour un. Encore une fois, je suis vieux. D'un coup, c'est deux." Un vrai choc pour George Clooney, qui a mis de longues minutes à accuser le coup : "C'est difficile de me faire taire et je me suis tenu debout là, pendant 10 minutes, à simplement fixer ce bout de papier en me disant, 'Quoi ? Deux ?'" Trois ans plus tard, l'acteur de Gravity se dit "tellement heureux" que ses jumeaux puissent compter l'un sur l'autre. "C'est incroyable", a-t-il conclu.