Rihanna s'offre non pas une, mais deux nouvelles maisons... pour 24 millions de dollars !

Rihanna a visiblement mis sa carrière musicale entre parenthèses pour se consacrer entièrement à ses marques de lingerie et de maquillage. Elle s'active également sur le marché de l'immobilier, avec l'achat d'une nouvelle villa. La superstar a dépensé plusieurs millions pour devenir la propriétaire... de sa maison voisine !

10 millions de dollars, soit près de 8,3 millions d'euros. C'est la somme qu'a dépensée Rihanna pour faire l'acquisition d'une nouvelle maison à Los Angeles. Elle est située juste à côté d'une autre villa que Rihanna a acheté au début du mois de mars, pour 13,8 millions de dollars (près de 11,5 millions d'euros).

La chérie du rappeur A$AP Rocky (avec qui elle enchaîne les dîners en amoureux, sans pour autant se montrer à son côté) a visiblement craqué pour cette bâtisse de près de 330 mètres carrés, construite sur un terrain de plus de 2000 mètres carrés. Elle possède 4 chambres et une suite parentale, autant de salles de bain, un garage, une piscine extérieure ou encore une zone à barbecue.

Rihanna se plaît à Los Angeles. Elle a songé à quitter la cité des anges et s'installer à plein temps à Paris en juillet 2019, pour être au plus près du QG de sa marque de vêtements, Fenty. La chanteuse avait trouvé son pied à terre près de la mairie du 16e arrondissement et s'était investie dans l'aménagement de son logement en sollicitant les services de la décoratrice d'intérieur Linda Pinto. Les activités de Fenty désormais à l'arrêt, Rihanna n'a visiblement plus de projet de poser ses valises dans la capitale française.

Elle enchaîne pourtant les voyages depuis les fêtes de fin d'année, passées avec A$AP Rocky à la Barbade. Rihanna a fait plusieurs allers-retours New York-Los Angeles. Actuellement en Californie, elle y a encore été surprise ce lundi 19 avril 2021. La bombe est allée dîner au restaurant Wally's, à Beverly Hills, et a profité de cette sortie pour s'habiller. Elle portait une robe de chambre en satin vintage Hermès, un top en dentelle transparent, un jogging Celine et des baskets Nike Dunk.