Rihanna et A$AP Rocky : Nouveau rencard discret pour les deux amoureux

La nature de leur relation connue de tous, Rihanna et A$AP Rocky continuent d'éviter d'être vus ensemble ! Ils enchaînent les rencards mais arrivent et quittent leurs lieux de rendez-vous séparément. Ce fut encore le cas le week-end dernier, à Pâques.

Rentrés de la Barbade où ils avaient célébré les fêtes de fin d'année, Rihanna et A$AP Rocky se sont retrouvés à New York. Samedi 3 avril 2021, veille de la manifestation contre le racisme pour Riri, le couple a dîné chez Carbone, restaurant italien situé dans le quartier de Greenwich Village. Pour l'occasion, Rihanna avait enfilé un manteau Raf Simons et des souliers à talons noirs. Elle est arrivée et repartie le visage masqué, à quelques minutes d'intervalle d'A$AP Rocky.

Plus d'un an que les deux stars font l'objet d'une insistante rumeur amoureuse ! Les intéressés l'ont involontairement confirmée au cours de vacances à la Barbade, pays natal de Rihanna. La superstar et son petit ami rappeur y avaient célébré les fêtes de fin d'année au soleil et s'étaient embrassés lors d'un après-midi en bateau.

Ainsi, ils avaient confirmé les soupçons qui pesaient sur eux depuis début 2020. La chanteuse de 33 ans venait alors de se séparer de son ex-compagnon, Hassan Jameel. Sa présence au Yams Day 2020 (concert annuel organisé par l'A$AP Mob, le collectif d'A$AP Rocky, en hommage au défunt A$AP Yams) avait éveillé l'intérêt des internautes.

Rihanna et Rakim (le vrai prénom d'A$AP Rocky) se connaissent depuis de nombreuses années et ont déjà flirté par le passé. En 2013, ils s'étaient mis en scène dans le clip de la chanson Fashion Killa de Rocky, jouant un couple accro à la mode et aux marques de luxe. Plus récemment, le couple a partagé l'affiche d'une campagne publicitaire pour Fenty Skin, la marque de cosmétiques de Rihanna.