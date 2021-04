Rihanna : Pantalon transparent et blazer en cuir, look sensuel pour l'anniversaire de sa maman

Même masquée, Rihanna reste sublime ! Elle l'a à nouveau démontré le week-end dernier. Après une manifestation contre le racisme. La superstar a sorti le grand jeu pour un dîner d'anniversaire.

À New York, les restaurants ont réouvert le 19 mars dernier et peuvent accueillir 50% de clients en salle. Lundi soir (5 avril 2021), Rihanna et des membres de sa famille se sont rendus au Pastis, une brasserie française située sur Gansevoort St, dans le quartier du Meatpacking District. Ils y ont célébré l'anniversaire de la maman de la chanteuse et créatrice de lingerie, Monica Fenty, qui a eu 52 ans.

Toute de marron vêtue avec un blazer en cuir et un pantalon totalement transparent, le visage couvert d'un masque de protection noir, Riri a fait une arrivée remarquée au Pastis. À l'intérieur du restaurant, la bombe assise juste à côté de sa maman arborait un large sourire au moment de l'arrivée du gâteau d'anniversaire.