Arden Cho (Teen Wolf) traumatisée : l'actrice victime d'une agression raciste et menacée de mort

"J'avais l'habitude de courir le soir, je n'ai pas couru depuis des mois. Je dois encore promener mon chien, donc j'ai un couteau quand on sort le soir. Je sais me battre mais je ne me sens toujours pas en sécurité. Je suis jeune et en forme, je ne devrais pas avoir peur, mais j'ai peur, ajoute Arden Cho. Le traumatisme de mon enfance a refait surface, alors que je vois nos aînés se faire tabasser et tuer. On m'a mis des coups de pieds au visage jusqu'à ce que je perde connaissance et sois hospitalisée, je n'étais qu'une enfant. Je n'avais pas réalisé à quel point cet incident a façonné ma vie. Je n'avais pas réalisé que j'ai toujours vécu dans la peur."

Arden Cho fait référence à deux agressions sur des femmes asiatiques âgées qui ont eu lieu les 17 et 29 mars 2021, à San Francisco, puis New York. Le 16 mars, un jeune homme répondant au nom de Robert Aaron Long a assassiné huit personnes, dont six femmes travaillant dans des instituts de beauté tenus par des entrepreneurs asiatiques à Atlanta.

Face à cette recrudescence de crimes racistes, le hashtag #StopAsianHate a fait son apparition sur les réseaux sociaux.