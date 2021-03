Rihanna : En lingerie florale, la chanteuse promet un printemps torride

L'annonce de l'interruption des activités de la marque de prêt-à-porter Fenty par LVMH a surpris la planète Mode. Rihanna et le groupe de luxe ont décidé de recentrer leurs efforts sur les deux autres griffes de la chanteuse et créatrice, Savage X Fenty et Fenty Beauty. Pour la première, Riri se déshabille à nouveau et embrase la toile.

Rihanna et Savage X Fenty promettent aux internautes un printemps torride ! L'enseigne et sa fondatrice ont annoncé le lancement d'une nouvelle collection, disponible depuis ce lundi 1er mars 2021, collection baptisée "Free Spirit Floral". Rihanna en porte les pièces sur une série de 4 photos et une vidéo, constituant la campagne.

"Sauvage de ouf. Délirez pas", écrit simplement @badgalriri sur Instagram, en légende d'une photo d'elle en robe de chambre, soutien-gorge et culotte au motif floral identique. La publication du cliché a évidemment ravi ses plus de 90 millions d'abonnés, qui l'ont likée et commentée en grand nombre.