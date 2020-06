Rihanna : Canon en lingerie, la créatrice de Savage x Fenty régale ses fans

Le coronavirus a freiné l'industrie de la mode, mais pas Rihanna ! Même confinée, la célèbre interprète du tube Pon de Replay a continué à user de son influence pour ses marques, Savage x Fenty, Fenty et Fenty Beauty, grâce à des photos et vidéos torrides publiées sur Instagram.

Toujours sur Insta, les trois enseignes ont participé au mouvement #BlackOutTuesday, le mardi 2 juin 2020. Elles ont interrompu leurs activités pendant la journée, pour pousser les consommateurs à méditer sur le racisme et l'injustice, des sujets plus que jamais d'actualité depuis la mort de George Floyd, un homme noir mort asphyxié par des policiers lors d'une interpellation en pleine rue.

"On n'achète rien. ET on ne vend rien non plus", écrit @badgalriri.